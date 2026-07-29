Descartan la presencia de una fosa común en la carretera de El Comellar Fondo de Son Servera

Archivo - Excavaciones arqueológicas para localizar la fosa de la carretera de El Comellar Fondo, en el término municipal de Son Servera - CAIB - Archivo

PALMA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern de balear ha finalizado las excavaciones arqueológicas para localizar la fosa de la carretera de El Comellar Fondo, en el término municipal de Son Servera, una actuación enmarcada en el V Plan de Fosas la comunidad y que ha permitido descartar la presencia de una fosca común en la zona prospectada.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Presidencia, Coordinación con la Acción de Gobierno y Cooperación Local, la intervención se ha desarrollada durante el mes de julio por el equipo técnico de la UTE ATICS-Aranzadi, y tenía como objetivo localizar una posible fosa donde, según los testimonios recogidos en el estudio histórico de las fosas de Son Servera elaborado en el marco del anterior Plan de Fosas del Govern, podrían haber sido enterrados combatientes fallecidos durante los enfrentamientos del Puig de Son Corb, en el transcurso de la Batalla de Mallorca, en agosto del año 1936.

Los trabajos se han desarrollado sobre una superficie de más de 400 metros cuadrados, en el espacio señalado por los testimonios, situado junto a la carretera de El Comellar Fondo. Para llevar a cabo la intervención se han abierto siete sondeos arqueológicos distribuidos a lo largo de toda el área de trabajo.

El Govern ha señalado que la colaboración de la familia Servera-Frau, propietaria de la finca, ha facilitado el desarrollo de los trabajos arqueológicos. Durante la intervención también se ha podido documentar una conducción de agua moderna y un antiguo paso hidráulico, así como constatar que la estratigrafía de la zona está formada principalmente por aportes recientes asociados a la construcción de la carretera y por niveles naturales característicos de la geología del entorno.

Los resultados de los sondeos han sido negativos en cuanto a la localización de la fosa, si bien subrayan que se trata de un entorno condicionado por las inundaciones y por las modificaciones que ha experimentado el trazado de la carretera a lo largo de los años, factores que podrían haber alterado el terreno.

La Conselleria ha recordado que esta actuación forma parte del V Plan de Fosas de Baleares, con el que el Govern impulsa las tareas de investigación histórica y arqueológica para avanzar en la localización de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y contribuir al conocimiento de los hechos ocurridos en Baleares.