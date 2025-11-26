Desconvocada la huelga de funcionarios del Estado en Baleares tras el compromiso de incrementar el plus de insularidad

Archivo - Concentración de Insularidad Digna frente a oficina de la Administración General del Estado - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La unidad intersindical Insularidad Digna ha desconvocado la huelga convocada para este jueves en todos los centros de trabajo de la administración general del Estado en Baleares tras el compromiso de que se equiparará su plus de insularidad con el de Canarias.

La plataforma, que representa al 90% de los funcionarios estatales destinados en el archipiélago, ha informado en un comunicado que la movilización se ha desconvocado en tiempo y forma.

La desconvocatoria, ha argumentado, se fundamenta en el compromiso adquirido en las mesas de negociación de revisar la indemnización por residencia y equipararla con Canarias.

Las organizaciones sindicales que forman parte de Insularidad Digna han considerado que esta situación justifica el aplazamiento de la huelga con el fin de "priorizar el diálogo constructivo y evitar perjuicios innecesarios a los servicios públicos y a la ciudadanía".

Pese a ello, han advertido que mantendrán "la vigilancia sobre el cumplimiento de dichos compromisos" y se reservarán el derecho a adoptar nuevas medidas si las medidas pactadas "no se materializan en un plazo razonable".