Desconvocada la huelga de los trabajadores del transporte sanitario tras alcanzar un acuerdo con Gsaib

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PALMA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Gestión Sanitaria y Asistencial de Baleares (Gsaib) y los sindicatos representantes de los trabajadores del transporte sanitario han alcanzado un acuerdo, de modo que se ha desconvocado la huelga indefinida prevista a partir del próximo lunes.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, el acuerdo, alcanzado en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib), supone la adaptación de toda la plantilla subrogada pendiente desde 2018.

También implica la regularización de conceptos retributivos aplicables al personal del sector público instrumental y extiende el pago de dietas a todos los trabajadores en turnos de 12 y 24 horas.

Desde la Conselleria han destacado que con este acuerdo culmina el proceso de clasificación, iniciado en 2024 por la actual dirección, que beneficia a más de 500 trabajadores subrogados entre 2018 y 2022.

Tras el principio de acuerdo al que llegaron el pasado 15 de junio en la sede del Tamib, durante las últimas semanas las partes han continuado las negociaciones hasta alcanzar el acuerdo definitivo este viernes.