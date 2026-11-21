Desmantelado un centro clandestino que almacenaba cerca de 6.000 artículos falsificados en Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha desmantelado un centro de clandestino de almacenamiento y distribución de productos falsificados en el que se intervinieron cerca de 6.000 artículos. Cuatro jóvenes, los supuestos responsables, han sido investigados por un delito contra la propiedad industrial.

Los hechos, según ha informado el cuerpo municipal, se remontan a la tarde del pasado 10 de septiembre, cuando una patrulla detectó en la vía pública unas maniobras compatibles con transacciones de mercancía ilícita.

Los agentes siguieron al sospechoso hasta un edificio situado en la calle Lisboa. Con la autorización de los moradores, accedieron a su interior y descubrieron numerosas cajas apiladas repletas de material preparado para abastecer a vendedores ambulantes.

Dada la ingente cantidad de efectos intervenidos, la instrucción de las diligencias se ha prolongado durante más de dos meses. Los investigadores, junto con un perito judicial especializado en propiedad industrial, llevaron a cabo el recuento, la catalogación y el informe de cada uno de los objetos incautados para garantizar la solidez probatoria del atestado.

El balance final del material decomisado asciende a cerca de 6.000 artículos que simulaban ser de prestigiosas firmas internacionales, entre ellos 4.660 relojes de diversas marcas de alta gama y 183 cajas con certificados y sellos simulados.

También se encontraron 466 pulseras, 186 coleteros, 184 turbantes, 83 pantalones, 69 gafas de sol, 62 diademas, 22 cinturones, seis gorras, cuatro carteras, tres camisetas, tres bañadores, tres pañuelos y un bolso. El experto mercantil determinó que los productos reproducían de forma ilícita los signos distintivos protegidos.

Los cuatro supuestos responsables del centro clandestino, de entre 20 y 30 años y de nacionalidad pakistaní, fueron investigados como supuestos autores de un delito contra la propiedad industrial.

Una vez finalizado el atestado, las diligencias fueron remitidas a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia de Palma. Los investigadores informaron a la autoridad judicial de que el material intervenido está en las dependencias de la Policía Local y a su disposición.