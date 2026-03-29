Desmantelado un punto de venta de droga "bunkerizado" en Palma: puertas blindadas y cámaras de seguridad

Droga, dinero y objetos incautados por la Policía Nacional en un punto de venta de estupefacintes desmantelado en Son Gotleu. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por supuestamente traficar con drogas desde un punto de venta "bunkerizado" ubicado en el barrio palmesano de Son Gotleu y que contaba con puertas blindadas y cámaras de seguridad.

Los agentes del Grupo II de Estupefacientes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) abrieron una investigación acerca del citado punto de venta, donde varias personas comercializaban sustancias estupefacientes.

Los agentes, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, comprobaron que dentro del local, al que directamente acudían los clientes, se vendía cocaína, hachís, tusi y marihuana.

Sobre las 06.00 horas del pasado jueves se desplegó un operativo policial para registrar el punto de venta, que se encontraba "bunkerizado", ya que contaba con dos puertas blindadas y cámaras de seguridad.

En su interior localizaron diferentes tipos de droga y arrestaron a dos hombres, ambos de nacionalidad española, como supuestos autores de un delito contra la salud pública.

Los investigadores pudieron comprobar como, al percatarse de la presencia policial, los dos sospechosos empezaron a quemar dinero y sustancias estupefacientes, algunas de las cuales tiraron por un agujero.

En cualquier caso, lograron intervenir 300 gramos de hachís, cerca de 500 gramos de marihuana, diversas cantidades de tusi y cocaína, así como dinero y útiles necesarios para la venta de las sustancias.

También incautaron un bate de béisbol, diversos cuchillos, un soplete y el chaleco de un vigilante de seguridad que había sido sustraído días atrás.

La autoridad judicial ha ordenado el precinto del punto de venta y ha establecido una orden de alejamiento de los dos hombres respecto del domicilio.