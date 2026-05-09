Desmantelan en Palma una carrera ilegal ante más de 200 asistentes. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha desmantelado una carrera de coches ilegal ante más de 200 asistentes en el polígono de Can Valero y ha levantado una decena de denuncias.

Según han informado en un comunicado, el operativo se desarrolló el pasado 3 de mayo y se saldó con la identificación de varios conductores por infracciones contra la seguridad vial y la interposición de decenas de denuncias.

La intervención se produjo al detectarse competiciones de velocidad y conducción temeraria en la vía pública. Entre las 00.05 y las 02.30 horas, los agentes detectaron la presencia de unas 200 personas congregadas en la intersección de las calles 4 de noviembre y Poima.

Los asistentes jaleaban las maniobras de tres turismos que realizaban derrapes intencionados y sobrevirajes, conocidos como trompos, poniendo en grave riesgo la integridad de los presentes.

En una segunda fase, los vehículos iniciaron una competición de velocidad. Los turismos circulaban de forma consecutiva a gran velocidad y realizaban maniobras de emulación entre ellos.

Ante la hostilidad de la multitud y para garantizar la seguridad de la fuerza actuante, se solicitó el apoyo de más unidades del Grupo de Actuación Preventiva (GAP), las cuales intervinieron para asegurar la zona.

Los efectivos lograron interceptar a dos de los conductores implicados, dos hombres de nacionalidad española y mayores de edad.

Un tercer turismo abandonó el lugar antes del despliegue, aunque el conductor fue identificado de forma plena.

Entre los vehículos interceptados, uno circulaba con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada desde hacía dos años y sin seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria, un hecho que incrementaba el riesgo de forma exponencial durante las maniobras extremas.

Como resultado de las actuaciones, se tramitaron infracciones muy graves por conducción temeraria y por participar en competiciones de velocidad no autorizadas a los conductores identificados, según el Reglamento General de Circulación.

En el ámbito de los controles de documentación, se formularon 17 denuncias por tener la ITV caducada, cinco por carecer de seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria, 14 por infracciones a la Ordenanza Municipal de Circulación y seis actas adicionales por diversos conceptos de la normativa de tráfico.