Destacan el "éxito" en la huelga médica, con un seguimiento del 85% en ámbito sanitario y del 70% en Atención Primaria

Primera jornada de huelga médica nacional en un hospital de Baleares - SIMEBAL

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Baleares (Simebal) ha subrayado este martes el "éxito" en la primera hora de la primera jornada de huelga médica nacional en las Islas, con un seguimiento que calculan del 85% en el ámbito sanitario y del 65-70% en Atención Primaria.

En un comunicado, Simebal ha asegurado que la respuesta de los facultativos de Baleares ha sido "contundente, a pesar de que los servicios mínimos establecidos han sido, en la práctica, servicios máximos".

Según han detallado, los datos de seguimiento confirman una "participación masiva y un ambiente claro: los facultativos están dispuestos a sostener un conflicto de largo recorrido si el Ministerio no ofrece una respuesta inmediata y efectiva a las reivindicaciones planteadas".

Así, han indicado también que ha habido servicios, como el de Anestesia, que ha registrado un seguimiento del 100%, así como que en Atención Primaria la respuesta ha sido "más heterogénea debido a la presión asistencial" a consecuencia de la gripe "y a los amplios servicios mínimos".

Además, añaden que ha sido "especialmente significativa" la participación de los médicos internos residentes ya que han mostrado un "compromiso notable con las reivindicaciones".

Simebal-CESM remarca que seguirá informando puntualmente sobre la evolución de la huelga en Baleares y reitera su apoyo incondicional a la Confederación Española de sindicatos Médicos convocante de la huelga.

"Estamos en disposición al diálogo, siempre que exista una voluntad real del Ministerio para abordar de forma urgente los problemas estructurales que están afectando gravemente a la profesión médica y a la calidad asistencial", añaden.