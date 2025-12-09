La huelga de médicos deja este lunes en Baleares 72 operaciones anuladas

Archivo - Quirófano, anestesia, operación, intervención quirúrgica. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / MONKEYBUSINESSIMAGES

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La huelga de médicos en contra de la propuesta de Estatuto Marco ha dejado este lunes en Baleares 72 operaciones anuladas.

Además, según la información facilitada por el IbSalut, también se han anulado 1.662 consultas hospitalarias, 207 pruebas radiológicas, 79 pruebas diagnósticas y 2.849 consultas de atención primaria.

Cabe recordar que en cuanto al seguimiento, el Sindicato Médico de Baleares (Simebal) ha subrayado el "éxito" en la primera hora de la primera jornada de huelga médica nacional en las Islas, con un seguimiento que calculan del 85% en el ámbito sanitario y del 65-70% en Atención Primaria.

También ha habido servicios, como el de Anestesia, que ha registrado un seguimiento del 100%. Ha sido "especialmente significativa" la participación de los médicos internos residentes ya que han mostrado un "compromiso notable con las reivindicaciones".