Destinan 1,3 millones a entidades que ejecutan programas en el ámbito social para 2026 y 2027

PALMA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia para que pueda destinar un gasto de un máximo de 1,3 millones de euros a la convocatoria de subvenciones para 2026-2027 destinadas a financiar las federaciones, las confederaciones y las uniones de entidades sin ánimo de lucro de ámbito suprainsular que llevan a cabo, exclusivamente, programas del ámbito social.

La subvención debe cubrir los gastos ordinarios de funcionamiento de las entidades. Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa.

El objetivo de esta convocatoria de subvenciones es fomentar la participación social y potenciar el tejido asociativo.

Las entidades que reciban la subvención deberán atender a personas con discapacidad física, psíquica y sensorial; personas con diagnóstico de salud mental grave; personas mayores en situación de dependencia, o personas en situación de pobreza o de exclusión social.