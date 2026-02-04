Destinan 957.000 euros para dotar de nueva maquinaria a los laboratorios de fabricación digital de Palma y Menorca

Fachada del CentreBit de Menorca. - CAIB

PALMA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Bit ha adjudicado por 957.249 euros el contrato para el suministro instalación, formación y mantenimiento de maquinaria tecnológica y consumibles para los laboratorios de fabricación digital (FabLabs) del ParcBit de Palma y el CentreBit de Menorca.

Este contrato permitirá reforzar las capacidades tecnológicas los laboratorios y consolidará estos espacios como infraestructuras clave para el impulso de la innovación, la fabricación digital y el apoyo a empresas, emprendedores, centros educativos y proyectos de I+D+i en Baleares.

Según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado, esta actuación está incluida en los planes de Atracción y Fidelización de Empresas y Talento al ParcBit y de Impulso del CentreBit Menorca.

En el caso del centro mallorquín, se refleja en su objetivo estratégico número cinco, es decir, "implantar infraestructuras especializadas a desarrollar y validar tecnologías disruptivas", que incluye la creación de un laboratorio de fabricación digital orientado a la industria 4.0.

El Plan del ParcBit, presentado el pasado mes de enero por la presidenta del Govern, Marga Prohens, supondrá una inversión de cerca de 68 millones de euros.

En el caso del centro menorquín, esta mejora del FabLab está incluida en el Plan de Impulso presentado por el Ejecutivo autonómico y que contempla una inversión de 5,8 millones de euros en tres años. La línea estratégica número dos, sobre infraestructuras y equipación, incluye varias actuaciones de ampliación y mejora del laboratorio ya existente en las instalaciones de Alaior.

UN CONTRATO EN TRES LOTES

El contrato, tramitado mediante procedimiento abierto, está dividido en tres lotes. El primero de ellos, sobre fabricación y transformación de metales, se ha adjudicado a Samylabs S.L. por un importe de 653.145 euros.

Este lote incluye maquinaria avanzada para procesos de fabricación metálica, con una mejora en el plazo de entrega y una ampliación del periodo de garantía hasta los cinco años.

El segundo lote, referido a fabricación digital multimaterial, escaneado 3D y postprocesado, se ha adjudicado a 3DZ ABCISE S.L. por un importe de 230.208 euros. Este equipamiento permitirá ampliar las capacidades en impresión 3D, escaneado y tecnologías multimaterial.

Finalmente, el tercer lote, centrado en consumibles técnicos y materiales especializados, se ha adjudicado también a 3DZ ABCISE S.L. por un importe máximo de 73.895 euros. Este lote garantizará el suministro de materiales y consumibles necesarios para el correcto funcionamiento de los FabLabs durante los próximos tres años.

El contrato contempla, además del suministro, la instalación, la puesta en marcha, la formación y el mantenimiento de los equipos, con el objetivo de asegurar su correcta operatividad y maximizar su aprovechamiento por parte de los usuarios.

De este modo, ha apuntado la Conselleria, se desarrolla el objetivo para convertir el FabLab en un laboratorio tecnológico público para el desarrollo de cursos y talleres enfocados en las escuelas para despertar vocaciones STEM, acrónimo en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.