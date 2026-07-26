Detectan cinco casos de chárter náutico y fondeos irregulares en Portocolom - CAIB

PALMA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha realizado nueve inspecciones y ha levantado cinco actas por posibles actividades de chárter irregular e incumplimiento de la normativa de fondeo en Portocolom.

Cinco de las inspecciones se han desarrollado dentro de Portocolom, donde se ha levantado tres actas y se han emitido cuatro boletines. Las otras cuatro comprobaciones se han efectuado en las proximidades del puerto y han dado lugar a las dos otras actas.

Las actuaciones detectadas serán analizadas por los órganos competentes para determinar si procede iniciar los correspondientes expedientes administrativos, ha informado el departamento que dirige el conseller Juan Manuel Lafuente en un comunicado.

El director general de Ports y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, ha seguido el operativo junto al segundo teniente de alcalde de Felanitx, Toni Peña, y la regidora de Portocolom, Melania Mesquida, quienes han conocido sobre el terreno el trabajo desarrollado por los profesionales del servicio.

"Nuestro objetivo es garantizar que la actividad náutica se desarrolle de manera ordenada y segura, proteger a las empresas que cumplen la normativa y prevenir conductas que puedan perjudicar al entorno", ha explicado Mercant.

El Servicio de Vigilancia, Inspección y Control del Litoral cuenta con 22 embarcaciones distribuidas en todas las islas. Los equipos desarrollan un calendario de actuaciones en los diferentes puertos y zonas costeras, que se adapta a las necesidades detectadas y a las comunicaciones recibidas.

Además de controlar el alquiler irregular de embarcaciones, el dispositivo comprueba aspectos relacionados con la navegación y el fondeo, y realiza tareas de información, prevención y sensibilización entre los usuarios del mar.

La ciudadanía, los ayuntamientos y los usuarios pueden comunicar posibles irregularidades mediante el correo electrónico vigilancia@portsib.es, adjuntando fotografías, vídeos, localizaciones o cualquier información que facilite la identificación de los hechos.