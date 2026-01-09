Detectan por primera vez en Baleares una variante de mayor gravedad de la viruela del mono

Archivo - Mpox, viruela del mono - LIUDMILA CHERNETSKA/ISTOCK - Archivo

PALMA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Vigilancia en Salud Pública de Baleares ha registrado por primera vez casos del clado I de viruela del mono, una variante asociada a una mayor gravedad.

El archipiélago ha registrado en los últimos meses una acumulación de casos del virus, parte de los cuales serían de esta variante que nunca había circulado en Islas, aunque en el balance global del año se experimenta un descenso respecto a años anteriores, según ha publicado Diario de Mallorca y han confirmado a Europa Press fuentes del IbSalut.

El clado I, asociado a una mayor gravedad, se considera endémico de los países de África central, mientras que el clado II, con una sintomatología más leve, circulaba en los países de África occidental.

Las mismas fuentes han señalado que en el 2025 el servicio de vigilancia detectó 13 casos, nueve de ellos en el último trimestre aunque no se consideraría un brote sino una acumulación de casos.

En cuanto a los años anteriores, el 2024 se confirmaron 16 casos, en el 2023 fueron 15 casos y en el 2022 se confirmaron 216.