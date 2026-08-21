Detenida una abuela en Palma por dejar a su nieto solo en casa

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PALMA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por dejar sólo a su nieto en su domicilio de Palma.

Según ha informado la Jefatura en nota de prensa, el pasado domingo, sobre la 01.00 horas de la madrugada, una patrulla del 091 acudió a un domicilio en Palma ya que, según llamadas de los vecinos, había un menor solo en un balcón de un cuarto piso.

Una vez en el lugar, los agentes observaron a varias personas en la vía pública mirando hacia el edificio. Los policías nacionales subieron hasta el cuarto piso y accedieron al domicilio de una vecina. Una vez allí, una agente se pudo comunicar con el menor a través del balcón, tranquilizándolo.

El niño estaba nervioso en el balcón y explicó que estaba solo en la casa y que su abuela se había ido a buscar a un familiar. El menor pidió a la policía que se quedase con él, ya que no podía abrir la puerta.

La agente habló con el niño para que se tranquilizara y le pidió que se metiera dentro de casa mientras trataban de acceder al inmueble.

Otro policía nacional se entrevistó con varias vecinas, que explicaron que sobre las 23.00 horas encontraron al niño gritando por el rellano del cuarto piso con la puerta de su casa abierta.

Llamaron a la abuela, que acudió al cabo de media hora, malhumorada por haberla molestado. La mujer cogió al niño y lo metió dentro de casa.

Más tarde, una vecina escuchó otra vez al niño gritar y pedir ayuda, así que se quedó con él para tranquilizarlo hasta la llegada de la Policía Nacional. Mientras los agentes estaban interviniendo, apareció la abuela asegurando que había salido a realizar unas compras y que el niño solo había estado sin compañía diez minutos.

Los agentes consiguieron contactar con la madre, que estaba trabajando, y un familiar se quedó al cargo del menor. Los agentes detuvieron a la abuela como presunta autora de un delito de abandono de menor.