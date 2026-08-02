Detenida por agredir a varios agentes tras negarse a realizar la prueba de alcoholemia en Palma

PALMA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a una mujer por presuntamente agredir a varios agentes y negarse a someterse a las pruebas de etilometría.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves a las 01.40 horas en la calle Aragón, cuando dos ciudadanos explicaron a una patrulla de la Unidad de Intervención Inmediata que una mujer había estacionado su coche bloqueando un paso de peatones y parte del carril bici.

Según ha informado la Policía Local en una nota de prensa, la supuesta autora fue hasta un comercio cercano y, al regresar con una lata de cerveza, se encaró con los dos hombres al escuchar su acento extranjero, profiriéndoles graves insultos y expresiones racistas.

Mientras los agentes tomaban declaración a los testigos, la sospechosa, española y de 53 años, comenzó a increpar también a los policías con una actitud sumamente alterada, menospreciando su trabajo y lanzando toda clase de improperios.

Al intentar calmarla, uno de los agentes detectó que la mujer desprendía un fuerte olor a alcohol y presentaba síntomas evidentes de embriaguez. Por ello, solicitó la presencia de una dotación de la Unidad de Vehículos de Accidentes.

Un agente de esta unidad informó a la conductora sobre el procedimiento legal para realizar la prueba de etilometría y le advirtió de las consecuencias penales de no hacerlo.

En lugar de colaborar, la mujer se negó a soplar de manera rotunda, manteniendo una actitud agresiva, gesticulando con fuerza y dirigiendo nuevos insultos al policía.

La detenida intentó huir corriendo hacia la calzada y, al ser retenida por el brazo por el agente, la mujer se revolvió y le propinó un puñetazo en el brazo. Otro policía tuvo que intervenir para apartarla del tráfico, recibiendo también un golpe en el pecho.

Una tercera agente se aproximó para dar apoyo y la presunta autora la arañó e intentó morderla.

La Policía Local detuvo a la mujer como presunta autora de un delito de atentado contra agentes de la autoridad y un delito contra la seguridad vial. El coche fue inmovilizado y retirado por la grúa municipal al depósito de Sa Riera.