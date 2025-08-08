La detenida en la corrida de toros en Palma queda en libertad y estudia acciones legales contra la Policía

Archivo - El edificio de los Juzgados de Palma, en Avenida Alemania. - EUROPA PRESS - Archivo

Una decena de personas arropan a la arrestada a su salida de los Juzgados de Vía Alemania

PALMA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La mujer que fue detenida en la protesta contra la corrida de toros celebrada la tarde del jueves en Palma ha quedado en libertad sin fianza y estudia si emprender acciones legales contra la Policía Nacional.

La mujer fue arrestada y detenida por la Policía en el transcurso de la manifestación como supuesta autora de un delito de resistencia grave y desobediencia a un agente de la autoridad, según consta en el auto.

El Juzgado de Palma que se encontraba de guardia de detenidos la mañana de este viernes ha decidido dejarla en libertad sin fianza con la obligación de comparecer ante el juez en el momento en el que sea citada.

También deberá notificar a la autoridad judicial cualquier cambio de domicilio que realice hasta que sea juzgada o, de lo contrario, podría ingresar en prisión de forma provisional.

"ME PEGÓ CONTRA LA PARED Y ME TIRÓ AL SUELO"

Una decena de personas esperaban la mañana de este viernes a las puertas de los Juzgados a la detenida, Cintia de Luis, quien ha explicado su versión de los hechos en declaraciones a los medios de comunicación.

"He pasado la noche en el calabozo, me esposaron, tengo marcas y una herida en la cabeza porque un agente me pegó contra la pared y me tiró al suelo", ha dicho.

La mujer, quien ha negado haber agredido a ningún agente, ha asegurado que por su parte la manifestación estaba siendo pacífica pese a que un grupo de "nazis" les estaba "insultando y tirando" cosas, a quienes la Policía "no les dijo nada en ningún momento".

"Nosotros ya habíamos salido fuera, se pusieron los guantes y vinieron contra nosotros. Considero que no estábamos haciendo nada más que estar en la manifestación", ha proseguido.

Joan Servera, que ejerce como portavoz del grupo de apoyo, ha insistido en que la protesta estaba siendo "pacífica" y que la Policía respondió "con mucha violencia", especialmente contra la detenida.

Fue en ese momento cuando tres agentes --siempre según la versión de los manifestantes, que dista con la dada por la Policía-- cargaron contra ella "de golpe" y la arrestaron. Otras tres compañeras, ha afirmado, sufrieron lesiones a manos de los policías que han quedado acreditados con los correspondientes partes médicos.

Eso fue sobre las 21.00 horas del jueves y no ha sido hasta las 12.00 horas de este viernes cuando ha quedado en libertad, tiempo en el que ha pasado "por cuatro celdas diferentes".

Aunque De Luis ha dicho sentirse en "shock" y desconocer qué pasos dar a partir de ahora, desde su grupo de apoyo han indicado que se pondrán en manos de un abogado para estudiar qué acciones legales emprender contra una actuación policial que han considerado del todo desproporcionada.

LA VERSIÓN DE LA POLICÍA

Por su parte, fuentes conocedoras de los incidentes han negado que se produjeran cargas policiales y han defendido su actuación durante una protesta que, al margen de la detención de la mujer por agredir a un agente, transcurrió con normalidad.

Al parecer, según la versión policial, en un momento dado unas dos o tres personas comenzaron a mantener una actitud hostil y violenta.

Este comportamiento les fue incluso recriminado por parte de los organizadores de la concentración, que les pidieron que la abandonaran. Fue en ese momento cuando la ahora arrestada supuestamente agredió a un agente, que tuvo que acudir a un centro sanitario.

Servera, no obstante, ha insistido en que esa supuesta agresión nunca existió. "No hubo ninguna agresión a ningún policía, por mucho que se hayan sacado dos partes de lesiones de no sabemos dónde", ha zanjado.