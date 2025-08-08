Detienen a una mujer en la protesta contra la corrida de toros de Palma

Convocan una concentración de apoyo a la arrestada en los juzgados

PALMA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido detenida en las protestas que se organizaron este jueves por la celebración en Palma de una corrida de toros.

En redes sociales, el colectivo Arran ha informado de la convocatoria de una concentración de apoyo a la arrestada en las inmediaciones de los juzgados de Vía Alemania de Palma.

El colectivo ha denunciado cargas policiales durante la protesta antitaurina y ha difundido imágenes de su arresto por parte de la Policía Nacional.