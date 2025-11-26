Detenida por estafar 150.000 euros a la empresa para la que trabajaba mediante facturas de proveedores falsas

La detenida, de espaldas, junto a dos agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer en Palma por supuestamente estafar cerca de 150.000 euro a la empresa para la que trabajaba mediante la elaboración de facturas de proveedores falsas que empleaba para desviar fondos a su cuenta bancaria.

La investigación llevada a cabo por los agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos iniciaron la investigación semanas atrás tras recibir una denuncia del responsable de la compañía.

Este manifestó que, durante la revisión ordinaria de los gastos de la empresa, observó varias transferencias bancarias no autorizadas que habían ido dirigidas a un proveedor habitual que solía cobrar sus servicios mediante recibos domiciliados y no por transferencias manuales.

Eso levantó sus sospechas y, al revisar los movimientos bancarios con mayor detalle, comprobó que el número de cuenta beneficiaria de estos coincidía con la cuenta personal de una de sus empleadas, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

La mujer, explicó el denunciando a los agentes, llevaba vinculada a la empresa desde 2017 y, debido a la confianza que depositaba en ella, disponía de la tarjeta de coordinadas y las contraseñas necesarias para ejecutar los pagos a los proveedores.

Los investigadores determinaron que no fue hasta mediados de 2024 cuando la sospechosa había comenzado a emplear un sistema fraudulento consistente en la elaboración de facturas ficticas en nombre de proveedores reales.

En dichas facturas modificaba el número de cuenta legítimo por el suyo propio, desviando así los fondos de la empresa hacia su patrimonio personal. Para dar mayor apariencia de legitimidad, usaba siempre el mismo protocolo de pago autorizado que empleaba en su actividad ordinaria como administrativa.

La Policía ha constatado la realización de 60 transferencias fraudulentas que suman un total de 147.602 euros, pero no descarta que el importe pudiera ser mayor dado que la empleada llevaba siete años en la empresa y el denunciante únicamente ha revisado los movimientos del año en curso.

Tras ser despedida y tener conocimiento de que sus actuaciones habían salido a la luz, la mujer envió una carta en la que reconocía la estafa y la deuda generada.

Por todo ello, los agentes la detuvieron el pasado miércoles como supuesta autora de un delito de estafa y otros de falsedad documental.