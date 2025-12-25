Detenida por golpear en la cabeza a otra mujer con una botella en una sala de fiestas de Palma

Un agente de la Policía Nacional, de espaldas y junto a un furgón. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por supuestamente golpear a otra con una botella en la cabeza durante una pelea en una sala de fiestas de Palma.

Los hechos, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, tuvieron lugar la mañana del pasado lunes en las inmediaciones de la calle Joan Miró.

El 091 recibió una llamada alertando de que se estaba produciendo una pelea entre varias mujeres en un local de ocio. Al llegar varias patrullas hasta el lugar, un policía nacional que se encontraba fuera de servicio explicó que se había producido una riña entre unas chicas.

Los agentes localizaron a la víctima, quien presentaba una herida sangrante en la ceja derecha, y solicitaron asistencia sanitaria. La mujer fue trasladada a un centro hospitalario para recibir varios puntos de sutura.

Tras entrevistarse con diversos testigos y la propia perjudicada, los agentes determinaron que la supuesta autora de la agresión había golpeado a la herida en la cabeza y con una botella cerca de la zona de los aseos del local.

Justo después, la sospechosa le dio la botella rota a un hombre con la camiseta negra. Algunos testigos creyeron, de manera equívoca, que él había sido el autor de la agresión.

Es por ello por lo que mientras los agentes recababan la versión del joven, varias personas comenzaron a rodearle. Los policías pudieron tranquilizar la situación y proteger al testigo.

Poco después dieron con la verdadera sospechosa, quien fue arrestada como supuesta autora de un delito de lesiones.