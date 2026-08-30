Detenida por hacer creer a la compradora de un piso que la comunidad había aprobado instalar un ascensor

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PALMA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a una mujer por supuestamente engañar a la compradora de un piso asegurándole que la comunidad había aprobado la instalación de un ascensor, un requisito que la víctima puso en el transcurso de la operación inmobiliaria.

Según ha informado la Jefatura en nota de prensa, la investigación la inició el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional por unos hechos que se produjeron tiempo atrás y que provocó una denuncia.

La víctima, interesada en adquirir un inmueble en la capital balear, localizó una vivienda a través de un portal especializado de internet por un importe aproximado de 200.000 euros.

Durante las negociaciones y la posterior visita al inmueble --un cuarto piso sin ascensor--, la vendedora manifestó que ejercía las funciones de presidenta y administradora del edificio.

Ante la exigencia de la compradora de contar con un ascensor para formalizar la adquisición, la investigada le aseguró que la Junta General de Propietarios ya había aprobado por unanimidad su instalación, estimando el coste de la obra en unos 60.000 euros y alegando la existencia de subvenciones públicas disponibles.

Para consumar la operación, ambas partes se citaron y antes de proceder a la firma de las escrituras, la vendedora exhibió el Libro de Actas de la comunidad de vecinos, donde constaba formalmente el acuerdo ficticio en el orden del día.

DESCUBRIMIENTO DEL FRAUDE

El engaño se detectó semanas después de formalizarse la compra. La nueva propietaria, tras asumir el cargo de presidenta de la finca, convocó una reunión vecinal para iniciar los trámites y solicitar presupuestos a empresas del sector. En ese momento, el resto de los copropietarios le comunicaron que dicha instalación nunca había sido aprobada ni sometida a votación.

Tras revisar el documento, los vecinos confirmaron que el punto del acta referente al ascensor había sido añadido con posterioridad por la vendedora, sin el conocimiento ni el consentimiento del resto de los residentes.

A raíz de la denuncia interpuesta por la perjudicada, los agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos iniciaron una investigación que permitió la plena identificación, localización y detención de la presunta autora, quien ya ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial competente.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL

A raíz de este suceso, la Policía Nacional ha recordado a los ciudadanos una serie de pautas básicas de seguridad para evitar ser víctimas de estafas durante la adquisición de una vivienda.

Los agentes instan a verificar la información con el administrador externo. Si la finca cuenta con un administrador de fincas profesional y colegiado, contacte directamente con él para ratificar el estado de las derramas, deudas o acuerdos aprobados en junta.

Animan también a hablar con los vecinos de la finca. Antes de firmar cualquier contrato de arras o de compraventa, es aconsejable conversar de manera informal con otros residentes del edificio para confirmar las condiciones del inmueble y de la comunidad.

Las recomendaciones policiales incluyen solicitar una nota simple actualizada para comprobar la titularidad real de la vivienda y si sobre ella pesan cargas, embargos o situaciones jurídicas anómalas.

Instan a desconfiar de las urgencias y presiones ya que los estafadores suelen urgir a la firma del contrato bajo el pretexto de tener otros compradores interesados. "Tómese el tiempo necesario para realizar las comprobaciones oportunas", insiste la policía.

La Policía Nacional anima a revisar los documentos originales con asesoramiento y no conformarse con copias o exhibiciones rápidas de libros de actas. Ante cualquier duda, hay que consultar con un abogado, asesor inmobiliario o directamente en la notaría encargada de la firma antes del día de la escritura pública.