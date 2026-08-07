Detenida una masajista ilegal en Playa de Palma por usar la identidad de otra persona

Archivo - Policía Local en la Playa de Palma. - POLICÍA EN LA PLAYA DE PALMA - Archivo

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a una mujer de 61 años y nacionalidad china que realizaba masajes sin licencia en Playa de Palma y que, presuntamente, utilizaba la documentación de otra persona para ocultar su verdadera identidad.

Según ha informado la Policía Local en un comunicado, una patrulla localizó a la mujer este martes mientras ejercía esta actividad sin la correspondiente autorización administrativa.

Al identificarla para tramitar la propuesta de sanción, los agentes comprobaron que acumulaba ya seis actas anteriores por el mismo motivo.

Durante la intervención, la actitud de la mujer, diversas incoherencias en la documentación aportada y la imposibilidad de verificar su identidad en el lugar motivaron su traslado a dependencias policiales, donde los agentes confirmaron que estaba utilizando la identidad y la documentación de otra persona.

Tras comprobar estos hechos, los policías le comunicaron sus derechos y la detuvieron como presunta autora de un delito de usurpación de estado civil.

Posteriormente, la Sala de Atestados de la Policía Local instruyó las diligencias correspondientes, que fueron remitidas a la Policía Nacional junto con la detenida para continuar con las actuaciones judiciales.