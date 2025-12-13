Detenida una mujer por agredir y amenazar a otra con un cuchillo de grandes dimensiones en Palma

Cuchillo presuntamente utilizado por la mujer detenida en Palma por agredir y amenazar a otra - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Palma han detenido a una mujer, china de 60 años, como presunta autora de un delito de lesiones y amenazas graves, por agredir y amenazar con un cuchillo de grandes dimensiones a otra mujer con la que convivía, en Pere Garau.

En una nota de prensa, la Policía Local ha informado que los hechos ocurrieron este pasado lunes, día 8 de diciembre, sobre las 12.20 horas, en un domicilio de la citada barriada palmesana.

La Base del 092 comisionó a una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) a la zona tras recibir el aviso de que una mujer pedía auxilio desde el piso de un vecino.

A su llegada al lugar, los agentes encontraron a la víctima, muy nerviosa, quien explicó que su compañera de piso la había agredido y perseguido con un cuchillo.

Según el relato de la víctima, durante una discusión, la agresora la tiró al suelo, y le propinó varios puñetazos en el rostro y patadas. Además, añadió, al lograr huir, la persiguió con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones, con el que le causó un corte en un dedo de la mano derecha, mientras la amenazaba de muerte.

Dado que la presunta autora estaba encerrada en una habitación, posiblemente armada, se requirió apoyo de la Unidad de Intervención Inmediata (UII). Los agentes de la UII accedieron a la vivienda y localizaron a la mujer, que no opuso resistencia a la detención. En la habitación se halló el cuchillo usado en la agresión.

La víctima, que presentaba diversas contusiones y un corte en la mano, fue trasladada por una ambulancia al Hospital Son Llàtzer.

La detenida fue puesta a disposición judicial tras las diligencias practicadas por la Sala de Atestados.