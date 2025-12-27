Detenida una mujer por estafar 10.200 euros a un hombre en el rescate de un fondo de inversión en Palma

Un agente de la Policía Nacional en imagen de recurso - POLICÍA NACIONAL

PALMA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer como presunta autora de un delito de estafa, por estafar a un hombre 10.200 euros en el rescate de un fondo de inversión, en Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que dicha mujer se presentaba en su entorno social y de amistades como gestora de una asesoría, haciendo creer a las víctimas que tenía amplios conocimientos en ésta materia.

La denunciada se ofreció para ayudar a gestionar a la pareja de su compañera de piso el rescate de un fondo de inversión que éste poseía en una mercantil que se encontraba en concurso de acreedores y el denunciante tenía intención de solicitar la reclamación para rescatar los fondos invertidos.

Aprovechando la mujer dicha circunstancia y tras solicitar toda la documentación que la víctima tenía sobre el fondo a rescatar, le entregó una solicitud de reclamación de los fondos, creyendo el perjudicado que la denunciada había iniciado los trámites del rescate. La mujer le solicitó a los pocos días 850 euros, con la excusa de tener que abonar los impuestos requeridos por la Agencia Tributaria por los beneficios obtenidos de dicha inversión.

Transcurridos varios días, la denunciada volvió a solicitar, también en efectivo, la cuantía de 1.600 euros más, argumentando que dicho dinero era para abonar la cuantía total de los impuestos gravados por la Agencia Tributaria, puesto que el dinero del fondo de inversión a rescatar era mayor del que ella creía, todo ello sin entregar ningún justificante de los abonos liquidados.

Después la joven solicitó más dinero, por los supuestos trámites realizados por parte del jefe de su gestoría, honorarios del gestor, y los trámites realizados por ella, ascendiendo dicha cuantía a 6.520 euros, montante que el hombre le entregó a la mujer en efectivo.

Sin embargo, al solicitarle el denunciante información sobre el estado del rescate del fondo de inversión, la mujer siempre dilataba en el tiempo el momento de la entrega del mismo, toda vez que decía que era un trámite lento. La denunciada incluso solicitó a la víctima su teléfono móvil para ver el estado del rescate del fondo de inversión a través del terminal, facilitándole éste su teléfono.

Finalmente y al no tener la víctima conocimiento del estado de la gestión del rescate comenzó a sospechar de la compañera de piso de su pareja, observando en la plataforma de su entidad bancaria que se habían realizado hasta 11 operaciones sin su consentimiento, ni conocimiento entre transferencias y bizum realizados de la cuenta de la víctima al teléfono o a la cuenta de la denunciada, ascendiendo el total del dinero defraudado a la cuantía de 10.200 euros.

Tras lo ocurrido, el perjudicado se personó en dependencias policiales para interponer la correspondiente denuncia por los hechos acontecidos, comprobando previamente que los fondos no habían sido rescatados.

Por parte del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional se inició una investigación, teniendo conocimiento que la mujer había utilizado un 'modus operandi' similar y que contaba con antecedentes. Una vez con todos los elementos probatorios, los agentes pudieron localizar a la mujer y proceder a su detención como presunta autora de un delito de estafa.