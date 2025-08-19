Detenida una mujer en Palma por agredir a su casera y causarle un corte en el brazo

Un agente de la Policía Nacional, junto a una ambulancia - POLICÍA NACIONAL

PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a una mujer como presunta autora de un delito de lesiones, tras agredir a su casera y provocarle un corte en el brazo que precisó su traslado a un centro hospitalario.

Según ha informado este martes el cuerpo policial en nota de prensa, los hechos ocurrieron el pasado domingo, 17 de agosto, sobre las 15.50 horas en un domicilio de la calle Manacor de Palma, durante una disputa entre la inquilina y la casera.

Varias patrullas de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar y localizaron a la casera con el corte en el brazo. La víctima relató que desde hacía un tiempo existen problemas de convivencia con la inquilina y que momentos antes habían discutido por el uso del baño.

Fue en ese momento cuando la arrendataria salió de manera agresiva, cogiéndole del pelo y provocando que cayera al suelo, donde recibió varios golpes.

La casera señaló además que la mujer cogió un cuchillo de cocina, le cortó en el brazo y huyó del lugar. Tras la agresión, la víctima fue trasladada a un centro hospitalario donde recibió asistencia tanto por el corte como por las contusiones.

Horas más tarde, la presunta autora se presentó en dependencias policiales para denunciar a su casera por lesiones leves y amenazas, alegando que esta la había agredido y llegado a cogerla del cuello. La mujer aportó además un parte médico junto a su denuncia.

Ante esta situación, finalmente una patrulla de Seguridad Ciudadana procedió a la detención de la inquilina como presunta autora de un delito de lesiones.