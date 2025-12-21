Detenida una mujer y su pareja por malos tratos a la hija de ella en Manacor

Agentes de la Policía Nacional en una imagen de recurso - POLICÍA NACIONAL

PALMA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer y su pareja, como presuntos autores de un delito de malos tratos a la hija de ella, en Manacor.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que, el pasado viernes, la víctima se personó en la comisaría de Manacor, tras ir a clase, para denunciar una situación continuada de malos tratos en el ámbito familiar por parte de su madre y su padrastro.

La joven comentó los episodios de violencia física a los que era sometida, tanto por parte de su madre como del novio de la misma, mostrando a una agente de la UFAM de la Policía Nacional hematomas que tenía por golpes que había recibido días atrás. Ésta explicó que las agresiones eran de manera contundente y continuas en el tiempo.

La menor solo había contado lo que le ocurría a su círculo íntimo, que la convenció para que denunciara tras observar que lo que le pasaba era reiterado semanalmente.

Los responsables de la menor acudieron a la comisaría más tarde para denunciar el no retorno de la joven desde el centro escolar, al no tener noticias de ella desde la hora de salida de clase.

Fue en ese momento cuando los agentes de la UFAM procedieron a la detención del hombre y la mujer como presuntos autores de un delito de malos tratos.

Tras pasar ambos a disposición judicial, el juez estableció una orden de alejamiento entre los dos detenidos y la víctima.