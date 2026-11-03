Detenida en Palma tras compartir capturas de chats privados de su pareja con otra mujer

Archivo - Sucesos.- Detenido por golpear a un hombre en la cabeza con una llave inglesa en Palma - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer en Palma acusada de acceder, sin autorización, a la cuenta de una red social de su pareja y compartir capturas de pantalla de sus conversaciones privadas en las que quedaba patente que él mantenía una relación con otra mujer desde hacía meses.

El cuerpo ha explicado este martes en un comunicado que los hechos tuvieron lugar durante el pasado mes de septiembre en la capital balear, cuando la mujer accedió a la cuenta personal de una red social de su pareja a través de una tableta propiedad de la víctima y compartió capturas de pantalla con una familiar de éste.

Al acceder a su cuenta, la mujer descubrió que su pareja mantenía una relación con una amiga desde hacía varios meses, por lo que realizó varias capturas de pantalla del contenido privado y, posteriormente, lo envió.

La Policía corroboró los hechos y detuvo el pasado jueves a la acusada como presunta autora de un delito de revelación de secretos.