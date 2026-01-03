Detenida una pareja por estafar cerca de 40.000 euros a personas de su entorno en Palma

Un agente de la Policía Nacional en una imagen de recurso - POLICÍA NACIONAL

PALMA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una pareja, formada por un hombre y una mujer, como presuntos autores de varios delitos de estafa, por presuntamente haber estafado cerca de 40.000 euros a personas de su entorno, en Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos ha detenido a una pareja como presuntos responsables de varios delitos de estafa, en el marco de una investigación iniciada tras la recepción de seis denuncias interpuestas en diferentes dependencias policiales.

Las pesquisas permitieron constatar la existencia de un patrón delictivo reiterado, en el que los investigados se ganaban previamente la confianza de las víctimas, aprovechando que muchas de ellas pertenecían a su entorno cercano, como padres y madres del mismo centro escolar, amistades o conocidos. Esta relación de proximidad facilitaba que las ofertas realizadas no despertaran sospechas.

Una vez establecida dicha relación de confianza, los investigados ofrecían supuestos alquileres de vivienda, paquetes de viaje y entradas para eventos deportivos de gran interés, asegurando disponer de contactos o facilidades especiales que les permitían obtener precios ventajosos. Sin embargo, tras recibir los pagos acordados, los servicios ofertados no llegaban a materializarse.

En varios de los casos investigados, tras recibir el importe inicial, los denunciados solicitaban nuevas cantidades adicionales, alegando distintos pretextos como gastos de gestión, incidencias administrativas o supuestos problemas técnicos y bancarios. Cuando las víctimas comenzaban a mostrar desconfianza y reclamaban la devolución del dinero, se les comunicaba que el reintegro ya había sido efectuado, sin que este llegara a reflejarse nunca en sus cuentas.

El montante total presuntamente estafado asciende a cerca de 40.000 euros, según el conjunto de las denuncias analizadas. La similitud de los hechos y el modus operandi empleado motivaron la centralización de la investigación, que fue asumida por especialistas en delincuencia económica y delitos tecnológicos.

La Policía ha considerado importante destacar finalmente que el varón ya había sido detenido previamente por hechos similares, circunstancia que fue tenida en cuenta durante el desarrollo de las diligencias policiales, encontrándose en otro procedimiento en el que se denunció la estafa de cerca de 190.000 euros.