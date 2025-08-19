Detenida una pareja por el robo de cable de cobre del alumbrado público de Palma

Un agente de la Policía Nacional investiga el robo de cable de cobre del alumbrado público de Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado lunes a dos personas de origen español, un hombre y una mujer, como presuntos autores de un delito continuado de hurto de cableado eléctrico del alumbrado público de los barrios palmesanos de Son Ferriol, Secar de la Real, Son Espanyol, Poble Espanyol y Polígono de Levante.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que los agentes del Grupo de Robos de este cuerpo policial recibieron varias denuncias de diferentes empresas encargadas del mantenimiento del alumbrado público de Palma dando cuenta de la sustracción de numeroso cableado eléctrico.

Los robos se produjeron desde finales del mes de marzo hasta el mes de julio en cinco barrios de Palma, afectando con ello a los ciudadanos ya que las calles quedaban totalmente a oscuras con el evidente peligro e inseguridad que ello supone, a lo que hay que sumar el perjuicio económico de la sustracción y posterior restitución del cableado.

Los ladrones siempre sustraían de las arquetas del suelo o del cableado aéreo, con más de 1.000 metros de cable por un importe de cerca de 40.000 euros. Llamaba la atención que algunos robos se produjeron en la misma calle.

En vista de los hechos, los agentes del Grupo de Robos de la Policía Nacional llevaron a cabo una investigación, logrando averiguar que detrás de los robos se encontraba una pareja, hombre y mujer. El hombre contaba con antecedentes policiales por hechos similares.

Las gestiones verificaron que el hombre había sido ayudado por la mujer, que le acompañaba para vender el material sustraído, cerca de una tonelada.

De ese modo, el pasado miércoles, los agentes lograron localizar tanto al hombre como a la mujer, siendo detenidos como presuntos autores de un delito continuado de hurto de cableado eléctrico de diferentes calles de Palma.

ESCASO RÉDITO ECONÓMICO EN LA VENTA ILEGAL DE COBRE Y GRAVE PERJUICIO A LA SOCIEDAD

Con el robo de cableado de cobre, aparte del grave quebranto económico que supone para la empresa propietaria del mismo, se atenta contra el correcto funcionamiento de uno de los servicios públicos de Palma, al dejar sin luz y totalmente a oscuras a numerosas calles con el consiguiente peligro e inseguridad que ello supone, ha señalado la Policía Nacional.

La Policía Nacional ha precisado, además, que, por otro lado, el dinero que reciben los ladrones por la venta del cable sustraído es exiguo, suponiendo un escaso beneficio económico que se contrapone con el menoscabo económico para la empresa de mantenimiento y el grave perjuicio a la sociedad en general.