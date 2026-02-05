Detenida por pegar a su expareja y enviarle unos matones: "Te vamos a reventar a puñetazos"

Archivo - Comisaría de Policía Nacional de Manacor - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Manacor a una mujer por presuntamente enviar a dos hombres a amenazar a su expareja para que volviera con ella.

Según ha informado la Jefatura Superior en nota de prensa, los hechos ocurrieron sobre las 21.30 horas del pasado martes, cuando los agentes destinados en el Grupo de Atención al Ciudadano de la Comisaría de Manacor, recibieron a una mujer que quería denunciar a su expareja por coacciones.

La mujer contó que su expareja le había estado enviando un centenar de mensajes de texto y llamadas telefónicas tras haber finalizado la relación sentimental entre ambos.

Igualmente, la mujer aseguraba haber recibido llamadas desde números ocultos y señalaba a su expareja como el autor de estas llamadas. Una vez identificado el excompañero sentimental, se supo que estaba en las inmediaciones de la comisaría y fue enseguida localizado.

"SI NO VUELVES CONMIGO TE DENUNCIO POR MALOS TRATOS"

El hombre, por su parte, dijo que desde enero había presentado dos denuncias contra su exmujer por amenazas y malos tratos. Añadió que durante un viaje al extranjero había sido agredido físicamente por esta.

El varón añadió que su expareja se había presentado en casa de un familiar y le amenazó verbalmente diciéndole que si no volvía con él le denunciaría por malos tratos.

AMENAZAS

Más tarde, el hombre informó que días antes fue abordado por dos individuos que se dirigieron a él en tono amenazante. "Sabes lo que pasa, por qué estamos aquí, tu exnovia nos ha enviado y nos ha pagado para que te peguemos. Te íbamos a pegar pero no lo vamos a hacer. Vete de la isla, deja a tu novia en paz. La próxima vez que te pillemos por aquí te vamos a reventar a puñetazos", aseguró que le dijeron.

La presunta víctima contó a los agentes que desde que puso fin la relación, la mujer no había dejado de amenazarle y hostigarle por lo que llegó a temer seriamente por su integridad física y la de sus familiares. La situación, aseguró, se había vuelto insostenible.

Oídas las manifestaciones del varón, los agentes volvieron al interior de la comisaría y detuvieron a la mujer. Los agentes van ahora en busca de los presuntos autores de las amenazas.