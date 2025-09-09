Detenida por robar más de 1.400 euros en tabaco en el aeropuerto de Palma

Cartones de tabaco robados por una mujer en el aeropuerto de Palma. - GUARDIA CIVIL

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una joven de 22 años por supuestamente robar tabaco valorado en 1.482 euros en el aeropuerto de Palma.

Los hechos se remontan a la madrugada del lunes, cuando los agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras destinados a la instalación aeroportuaria recibieron un aviso de los vigilantes de seguridad del duty free.

Tras llevar a cabo las correspondientes indagaciones, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, los agentes identificaron a la sospechosa y le registraron sus pertenencias.

En el interior de una bolsa que llevaba consigo encontraron varios cartones de tabaco cuyo valor asciende hasta los 1.482 euros.

La mujer, de nacionalidad rumana, fue arrestada como supuesta autora de un delito de hurto y puesta a disposición de la autoridad judicial.