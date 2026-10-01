Detenidas cinco personas que se camuflaban como turistas para robarles en Mallorca

Desarticulan un grupo criminal que se dedicaba a robar carteras a turistas en Mallorca - POLICÍA NACIONAL

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas -dos hombres y tres mujeres de nacionalidad rumana- que formaban parte de un grupo criminal y que se dedicaban a hurtar carteras a turistas camuflándose entre ellos, en la capital mallorquina, la Part Forana y en Playa de Palma.

El cuerpo ha explicado este jueves en un comunicado que los detenidos actuaban en equipo para quitar sus pertenencias a las víctimas, en su mayoría turistas de mediana o avanzada edad, y ha asegurado que mostraban una especialización y profesionalidad "muy alta".

Llevaban su actividad delictiva en comercios y calles de Palma, y de otros municipios, donde sustraían las carteras y otros objetos de valor sin que las víctimas se dieran cuenta. Para ello, se camuflaban como turistas y trataban de pasar desapercibidos para apropiarse de los objetos de sus víctimas.

Al tener constancia de la presencia de este grupo en el centro de Palma, los agentes llevaron a cabo un dispositivo policial el pasado martes y miércoles y consiguieron interceptar a dos y a tres personas respectivamente.

En ese momento, procedieron a la detención de los cinco investigados como presuntos autores de integración de grupo criminal y de varios delitos de hurto.

El Grupo de Hurtos de la Policía Nacional en Palma está compuesto por una decena de agentes que se encargan de reforzar las zonas en las que repuntan las sustracciones al descuido. También son responsables de perseguir a los grupos especializados en hurtos, muchas veces itinerantes, así como a aquellos delincuentes que se dedican específicamente al carterismo.

Los agentes de este grupo detuvieron a cinco personas en los últimos días por hechos similares en Andratx y en Palma, en distintivos dispositivos.