Detenidas cinco personas por explotar a trabajadores en barberías y restaurantes de Palma en turnos de 13 horas

Agentes de la Policía Nacional en una de las inspecciones a uno de los establecimientos de los detenidos. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a cuatro hombres y una mujer por, supuestamente, emplear a trabajadores en situación irregular, en restaurantes y peluquerías de Palma en turnos de 13 horas diarias y algunos de ellos residían en espacios anexos a los establecimientos.

La investigación se inició tras recibirse una información anónima en el correo del cuerpo contra la trata, en la que se alertaba de posibles irregularidades en uno de los establecimientos de los ahora detenidos, según ha explicado la Policía Nacional en un comunicado.

A raíz de dicha información, se realizó una operación conjunta con la Inspección de Trabajo, en la que se identificaron a trabajadores extranjeros que carecían de autorización para trabajar en España en una serie de locales de Palma.

Las indagaciones permitieron constatar la existencia de jornadas laborales prolongadas que iban desde la apertura, a las 09.00 horas, hasta el cierre del establecimiento, sobre las 22.00 horas, de lunes a domingo sin ningún día de descanso y sin derecho a vacaciones, ausencia de contrato y descuentos salariales indebidos, lo que generaba una situación de dependencia económica.

Además, el aislamiento social al que eran sometidos los trabajadores irregulares llegaba hasta el punto de que no les estaba permitido hablar con los clientes.

En relación con las irregularidades en materia de habitabilidad y uso de inmuebles, se ha procedido igualmente a la correspondiente sanción por parte de la inspección de inmuebles del Consell de Mallorca y del área de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Palma de Mallorca.

La operación se enmarca en las actuaciones que la Policía Nacional desarrolla de forma permanente en la lucha contra la explotación laboral y la vulneración de los derechos de los trabajadores extranjeros, conductas que atentan contra la dignidad de las personas y generan situaciones de especial vulnerabilidad y abuso.

De este modo, los arrestados serán investigados por los presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.

Se informa a cualquier persona que sufra cualquier tipo de explotación o disponga de información al respecto que el teléfono directo de la Policía Nacional en España para denunciar o solicitar ayuda por trata de seres humanos, explotación sexual o explotación laboral es el 900 10 50 90.

Este número es gratuito, confidencial y disponible para víctimas o para ciudadanos que tengan información y también se puede hacer por correo electrónico.