Detenidas dos mujeres por haber sustraído joyas y dinero en domicilios en los que trabajaban en Palma

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional junto a dos vehículos policiales - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos mujeres como presuntas autoras de un delito de hurto, por haber sustraído joyas y dinero en domicilios en los que trabajaban en Palma.

En nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que agentes de este cuerpo policial han detenido a dos mujeres como presuntas autoras de un delito de hurto, las cuales habrían sustraído joyas y dinero mientras trabajaban como limpiadoras en sendos domicilios.

Respecto a la primera mujer, el Grupo de Hurtos del distrito Centro inició la investigación al recibir una denuncia de la hija de la primera víctima. Esta última era un hombre mayor que precisaba de ayuda para las tareas del hogar debido a su avanzada edad.

El pasado agosto, se percató de que le faltaban 600 euros, que guardaba en un sobre que estaba en un cajón que se cerraba con llave, y diversas joyas de oro como un anillo, una cadena y una pulsera.

Tras interponer la denuncia, el Grupo de Hurtos pudo cerciorarse que la sospechosa era una mujer que trabajaba como asistente y cuidadora del hombre.

Finalmente, se descubrió que la mujer habría sustraído en total cinco joyas de plata y seis de oro. Todas ellas estaban valoradas en más de 10.000 euros. Las cinco primeras joyas y una de oro pudieron ser localizadas y devueltas a su legítimo prioritario.

Por ello, la mujer fue detenida como presunta autora de un delito de hurto.

NUEVA DETENCIÓN EN EL DISTRITO OESTE

Por otra parte, el Grupo de Investigación Oeste detuvo el pasado lunes a otra mujer que trabajaba limpiando en un domicilio de Palma por ser también la presunta autora de un delito de hurto.

La mujer, que trabajaba para una empresa de servicios de limpieza, estuvo en el respectivo domicilio meses atrás cuando trabajaba para dicha corporación.

A mediados de septiembre, la afectada denunció que le habían sustraído las siguientes piezas: una pulsera, un colgante y una cadena, todas ellas de oro.

Tras la investigación de los agentes del Distrito Oeste, se descubrió que la presunta autora de los hechos había trabajado hacía meses como limpiadora en el domicilio. Además, la misma ya tenía antecedentes penales por el mismo delito

Ante esto, el Grupo de Investigación Oeste detuvo a la mujer como presunta autora de un delito de hurto.