Detenidas dos personas por agredir a un hombre con unas muletas en Palma

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres, como presuntos autores de un delito de lesiones, por golpear con una muleta a otro varón provocándole lesiones que precisaron asistencia médica, en Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que, el pasado sábado por la noche, un varón, que estaba en las inmediaciones de la plaza de la Ferrería en Palma, fue agredido sin motivos aparentes por dos personas que se encontraban en la misma plaza.

Sobre las 22.00 horas, una patrulla del G.O.R de la Policía se dirigió a la zona centro Palma donde fue requerida por un varón que presentaba heridas y contusiones en la cabeza, piernas y espalda. El herido manifestó que mientras caminaba por la plaza de la Ferrería fue agredido sorpresivamente y por la espalda por otros dos hombres.

La víctima manifestó que los hombres se le acercaron y le golpearon con unas muletas de madera que estos portaban, lanzado golpes contra su cuerpo sin compasión. El varón dijo desconocer el motivo de tal agresión y únicamente aportó a los agentes que los presuntos autores le amenazaron diciéndole "te vamos a matar si no te vas de aquí", y que ambos hombres abandonaron el lugar.

Los policías solicitaron asistencia sanitaria para la victima dada la gravedad de las heridas necesitando puntos de sutura.

Tras las manifestaciones y características aportadas por el agredido, los agentes realizaron varias batidas por las calles adyacentes, localizando a dos hombres que coincidían con lo aportado por la victima, quienes al observar a los policías aceleraron el paso intentando huir del lugar, siendo interceptados a los pocos metros.

Finalmente, los agentes, infiriendo que los identificados serían los agresores del varón, procedieron a la detención de ambos como presuntos autores de un delito de lesiones, procediéndose a su traslado hasta dependencias policiales.