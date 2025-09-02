Detenidas tres personas que llevaban más de seis kilos de droga en un ferry entre Barcelona y Palma

Detenidos por tráfico de drogas en el puerto de Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres y una mujer como presuntos autores de dos delitos de tráfico de drogas al ser sorprendidos en el puerto de Palma con más de seis kilos de droga.

Los tres presuntos autores viajaban de Barcelona a Palma el pasado sábado cuando dos de ellos fueron detenidos en el interior del barco por llevar una maleta con droga, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares en una nota de prensa.

En concreto, la pareja llevaba más de un kilo de éxtasis y cinco kilos de marihuana, además de documentación falsa. Así, fueron detenidos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y otro de falsedad documental.

Por otra parte, agentes de la Brigada Móvil que realizaban labores de prevención en el ferry identificaron un fuerte olor a marihuana que salía del interior de un camarote. Por ello, informaron a una patrulla de Seguridad Ciudadana que realizó una inspección del vehículo a la salida del puerto.

En el cacheo superficial, a uno de los ocupantes se le intervino una bolsita de plástico transparente que contenía más de seis gramos de tusi. El hombre fue detenido por un presunto delito de tráfico de drogas.