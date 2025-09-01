Detenido por acceder por el tejado a un local de ocio después de haber sido expulsado en Palma

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un joven de nacionalidad española que accedió por el tejado a un local de ocio de Palma después de haber sido expulsado de éste.

Según ha informado el Cuerpo en un comunicado, tras haber sido expulsado por "conductas contrarias a las normas" del establecimiento, accedió por el tejado fracturando la cubierta y provocando daños.

Agentes del Grupo de Investigación Oeste de la Jefatura Superior de Policía de Baleares, llevaron una investigación relacionada con una denuncia por parte de un local de ocio por daños intencionados valorados en más de 1.000 euros.

En concreto, los hechos se produjeron de madrugada cuando, tras ser expulsado, el varón escaló hasta el tejado del centro musical realizando daños en la cubierta e introduciéndose nuevamente en la fiesta tras caminar por otros espacios del establecimiento. Los hechos fueron captados por las cámaras de videovigilancia instaladas en el establecimiento, donde se le observó salir del lugar donde se produjeron los daños en la cubierta y dirigirse a la sala donde se celebraba la fiesta.

Además, pasados unos días, el joven intentó acceder nuevamente como público al mismo establecimiento aunque fue reconocido por los responsables del local quienes solicitaron presencia policial.

Tras la interposición de la denuncia, el presunto autor fue detenido por agentes del Grupo de Policía Judicial de la comisaría de distrito Oeste.