Detenido tras acudir a los juzgados de Manacor y confesar que llevaba diez días buscando a su expareja para matarla

El detenido, de espaldas, escoltado por varios agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que se presentó en los juzgados de Manacor y confesó que llevaba diez días buscando a su expareja porque tenía intención de matarla.

Los hechos sucedieron este martes, cuando el 091 recibió una llamada de los vigilantes de seguridad de los juzgados de Manacor alertando de que un hombre estaba exigiendo hablar con un juez.

El sospechoso, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, pedía que le ingresaran en prisión porque llevaba diez días buscando a su expareja para matarla y no la había encontrado.

Una vez en el lugar, los policías comprobaron que el hombre, a quien le constaba una orden de alejamiento de su expareja, estaba amenazando con matarla.

Los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) comprobaron que la víctima se encontraba en un lugar seguro y en buenas condiciones. También constataron que, siguiendo con los protocolos del sistema VioGén, los policías habían contactado con ella dos días antes, es decir, el domingo.

El hombre repitió ante los agentes de la UFAM que llevaba diez días buscando a su expareja "sin cesar" y que incluso se había colado en la casa de campo donde ella residía. También afirmó que había acudido a casa de unos familiares de ella para tratar de localizarla.

Unos hechos que los propios familiares de la víctima ratificaron ante los policías. El sospechoso, dijeron, llegó a dejar en su casa algo de ropa y enseres. Por todo ello, fue detenido como supuesto autor de un delito de amenazas graves.