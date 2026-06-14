Detenido en el aeropuerto de Menorca por agredir a su pareja e intentar huir del país con la hija de ambos

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PALMA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Menorca a un hombre por supuestamente agredir a su pareja e intentar abandonar el país con la hija de ambos, de corta edad, sin el consentimiento de la madre.

Según ha informado el cuerpo policial, la madre denunció en la Comisaría de Ciutadella que la noche anterior se había producido una discusión familiar en el apartamento vacacional en el que se alojaban.

La denunciante explicó que el presunto autor le pegó un puñetazo en la cara mientras le exigía que le entregara a la niña y que, una familiar del supuesto agresor la sujetó fuertemente del brazo y del cuello.

Tras el incidente, la víctima decidió esperar a la mañana para tratar de calmar la situación, sin embargo, al despertar descubrió que su pareja, junto a sus familiares, habían abandonado el hotel. Se llevaron las maletas, el dinero disponible y a la hija menor de edad, y dejaron solo el pasaporte de la madre.

El 091 activó de inmediato un protocolo de colaboración urgente entre plantillas policiales. Desde la Comisaría de Ciutadella se facilitó la descripción física y fotográfica del presunto autor a los agentes destinados en el aeropuerto de Menorca.

Efectivos policiales de la Comisaría de Maó, adscritos al aeropuerto, establecieron una búsqueda preventiva en las terminales y localizaron al sospechoso antes de que embarcara junto a la menor y varios familiares.

Los agentes detuvieron al hombre, que fue puesto a disposición judicial. Igualmente, la menor fue protegida por las dotaciones policiales y devuelta a dependencias oficiales, donde se reunió con su madre.