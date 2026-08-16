Detenido por agredir y amenazar de muerte a su compañera de piso en Palma

Detenido por pegar y amenazar de muerte a su compañera de piso en Palma - POLICÍA LOCAL

PALMA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre por supuestamente agredir y amenazar de muerte a su compañera de piso en la barriada de Son Cladera.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles a las 23.30 horas cuando la Base del 092 comisionó a una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) ante el aviso de que se estaba produciendo una agresión.

Al llegar al domicilio, la denunciante explicó a los agentes que reside en una habitación alquilada en un piso compartido con dos hermanos y que con uno de ellos mantiene fuertes discusiones de forma frecuente, según ha informado la Policía Local en una nota de prensa.

Según relató la víctima, se encontraba en la cocina utilizando un utensilio cuando el presunto autor, español y de 44 años, se le acercó y la acusó de hurtarlo. De repente, el hombre la agarró del cabello y le propinó un fuerte tirón que la arrojó al suelo.

La Policía ha señalado que la mujer logró huir de la cocina a gatas para intentar refugiarse en su habitación, siendo golpeada de forma continua durante el trayecto por el pasillo.

Una vez en su estancia, la mujer intentó asegurar la puerta, pero el supuesto autor propinó un fuerte empujón y abrió la puerta de forma tan violenta que llegó a arrancar parte del marco de la pared.

El impacto de la puerta golpeó a la víctima y la lanzó al suelo. Ya en el interior, el presunto autor se abalanzó sobre la mujer mientras la amenazaba de muerte.

Para evitar la agresión, la víctima tuvo que defenderse con firmeza, logrando repeler el ataque con la fuerza física y obligando al agresor a desistir y abandonar la habitación.

Los agentes no observaron lesiones graves o sangrantes en la mujer, aunque esta se quejaba de fuertes dolores en los antebrazos tras haberlos utilizado como escudo.

El hermano del arrestado, que también reside en el inmueble, confirmó la existencia de constantes discusiones, aunque reconoció que no había presenciado la agresión porque había decidido abandonar la casa justo antes de que la disputa subiera de tono.

Al ser interrogado por los policías, el presunto autor reconoció haber mantenido una discusión con la víctima y admitió haberle dado un empujón que la hizo caer dentro de su habitación. Sin embargo, negó de forma rotunda la agresión física continuada y haber entrado en la estancia de la mujer.

Ante la evidencia de los daños en la puerta y el relato de la víctima, los agentes detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de amenazas, un delito de allanamiento de morada, un delito leve de daños y un delito leve de maltrato de obra sin lesión.

La Sala de Atestados instruyó las diligencias correspondientes, las cuales fueron traspasadas a la Policía Nacional junto con el arrestado.