Detenido por agredir a dos taxistas que le recriminaron cruzar en rojo en el aeropuerto de Palma

Agente de la Policía Nacional en el aeropuerto de Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente agredir a dos taxistas y provocar daños en sus vehículos a raíz de una discusión por cruzar un semáforo en rojo en el aeropuerto de Palma.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado martes cuando los agentes fueron alertados por el 091 de que un turista británico había agredido a un taxista en el aeropuerto, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares.

El taxista explicó a los policías que se encontraba en el interior de su vehículo, en la zona de llegadas, cuando observó cómo varios viajeros cruzaban un paso de peatones con el semáforo en rojo para ellos.

Así, el taxista recriminó esta conducta de forma general a los viandantes, momento en que el presunto autor comenzó a seguir a su vehículo, abrió la puerta del copiloto mientras el coche estaba en marcha y se golpeó con la puerta.

Tras detener el vehículo, el taxista salió del mismo y el supuesto agresor le propinó un puñetazo en la cara, provocando que cayera al suelo.

Al ver la situación, otro taxista fue a auxiliar a su compañero, momento en que el implicado también le agredió en el pecho y el abdomen y golpeó el vehículo.

El coche presentaba varias abolladuras en el capó, la puerta delantera y la aleta delantera izquierda. En un primer momento, los daños se valoraron en más de 400 euros.

Un tercer taxista y otras personas que estaban en el lugar auxiliaron a los afectados, que fueron atendidos en un centro sanitario, y redujeron al presunto autor hasta la llegada del personal de seguridad.