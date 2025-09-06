Detenido por agredir sexualmente durante cuatro años a su hermanastra menor de edad en Palma

Agentes de la UFAM de la Jefatura Superior de Policía de Baleares. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un joven por supuestamente agredir sexualmente a su hermanastra menor de edad durante cuatro años en Palma.

Aunque los hechos tuvieron lugar entre 2019 y 2023, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, no fue hasta finales del pasado mes de agosto cuando la víctima le comunicó lo sucedido a un familiar.

La menor explicó que su hermanastro, hijo de la pareja de su padre, le había sometido a tocamientos y le había violado en repetidas ocasiones a lo largo de cuatro años.

No había denunciado los hechos con anterioridad, dijo, porque al ser ella pequeña pensaba que era algo normal, ya que tenía confianza con el sospechoso.

Al conocer lo ocurrido, la familia alertó a la madre y esta llevó a la víctima a un centro hospitalario para que le examinaran siguiendo el protocolo en casos de maltrato infantil.

Después interpuso una denuncia que derivó en la apertura de una investigación por parte de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Jefatura de Baleares.

Gracias al testimonio de la menor los agentes pudieron identificar al sospechoso y detenerlo pocas horas más tarde como supuesto autor de un delito de agresión sexual.