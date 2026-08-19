Detenido por agredir sexualmente y retener a una joven en una vivienda de Eivissa

El detenido, de espaldas y escoltado por tres agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

EIVISSA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente agredir sexualmente y retener contra su voluntad a una joven en una vivienda de Eivissa.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, sucedieron la madrugada del pasado 9 de agosto.

La víctima y el sospechoso se conocieron en un establecimiento de ocio de la ciudad de Eivissa y, de acuerdo con la versión de ella, estuvieron juntos en distintos locales.

En un momento dado, el hombre le trasladó en un vehículo hasta una vivienda situada fuera del núcleo urbano, donde la agredió sexualmente y la retuvo contra su voluntad durante un tiempo.

La joven, de origen extranjero y que se encontraba de forma temporal Eivissa, apenas permaneció en la isla durante un día y regresó al municipio de la Península en el que reside en la actualidad.

Los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) abrieron una investigación y llevaron a cabo numerosas diligencias para reconstruir los movimientos tanto del sospechoso como de la víctima.

Una vez identificado tanto él como su vehículo, el hombre fue arrestado como supuesto autor de un delito de agresión sexual y puesto a disposición de la autoridad judicial.

La Policía Nacional, en cualquier caso, mantiene abierta la investigación con el objetivo de esclarecer todos los detalles posibles acerca del caso.