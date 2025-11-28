El detenido por agredir sexualmente a su sobrina de nueve años en Palma también maltrataba a su mujer

El detenido, de espaldas, custodiado por dos agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

Las agresiones sexuales contra la menor se produjeron durante cuatro años PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El hombre detenido por la Policía Nacional por supuestamente agredir sexualmente a su sobrina de nueve años en Palma también agredía, vejaba e insultaba a su mujer.

Fue la mañana del pasado miércoles cuando la menor, tras asistir a un acto con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N) celebrado en su colegio, manifestó que su tío la agredía sexualmente desde hace cuatro años.

Entonces se activó el correspondiente protocolo y la víctima fue trasladada por su madre a un centros hospitalario para que el personal sanitario y un médico forense le practicaran las pruebas perceptivas, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

En vista a lo sucedido, la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) tomó la denuncia a la progenitora, quien dijo que no había tenido constancia sobre las supuestas agresiones sexuales hasta ese momento.

Los hechos delictivos, explicó la menor, se producían en el domicilio en el que convivía con su madre, su tío y otros familiares. Los investigadores, más adelante, descubrieron que el sospechoso también había maltratado física y psicológicamente a su mujer.

El último episodio de agresiones, vejaciones e insultos, determinaron, había tenido lugar el pasado martes.

Recabada toda esta información, los agentes detuvieron al hombre como supuesto autor de un delito de agresión sexual y otro de malos tratos. Está previsto que pase a disposición de la autoridad judicial a lo largo de este viernes.