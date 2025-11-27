Una menor denuncia haber sido agredida sexualmente por su tío tras una charla por el 25N en un colegio de Palma

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional . - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente agredir sexualmente a su sobrina de nueve años en Palma.

El sospechoso, según ha adelantado 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes policiales, fue arrestado la tarde del miércoles y está previsto que pase a disposición judicial a lo largo de este viernes.

Los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Baleares siguen tomando testimonio a diferentes personas para avanzar en la investigación y esclarecer los hechos.

Fue la propia menor quien, tras asistir a un acto en su colegio con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), comunicó que había sido víctima de una agresión sexual por parte de su tío.

En el centro escolar pusieron en marcha el correspondiente protocolo y, tras poner el caso en conocimiento de las autoridades, la víctima fue sometida a las perceptivas pruebas médicas.

La investigación quedó en manos de los agentes de la UFAM, quienes identificaron al hombre y le arrestaron como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

Los hechos, han apuntado las citadas fuentes, pudieron producirse en el domicilio en el que conviven varios miembros de la misma familia, entre ellos el sospechoso y la víctima.