Detenido por agredir sexualmente a una turista mientras le daba un masaje en un hotel

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PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por supuestamente haber agredido sexualmente a una turista mientras le realizaba un masaje en un hotel de fuera de Mallorca.

Según han informado en un comunicado, la investigación, llevada a cabo por la Unidad de Familia y Mujer (UFAM), se inició semanas atrás a raíz de la denuncia de una turista.

La víctima explicó que el pasado mes de diciembre estaba hospedada en un hotel fuera de Mallorca y que un día se dio un masaje que ofertaban en el establecimiento.

Mientras la víctima recibía el masaje, el trabajador, de manera repentina, le habría introducido el dedo en sus partes íntimas. Ante tal sorpresa, en un primer momento, la mujer no reaccionó.

Sin embargo, al día siguiente denunció los hechos. La UFAM de la Policía Nacional inició una investigación para conocer la identidad y el paradero del presunto autor.

Al hablar los agentes con encargados de la empresa que ofertaba estos servicios en el hotel, conocieron que el varón residía en Palma.

Después de localizar al hombre e identificarlo plenamente, los agentes de la UFAM le detuvieron el pasado lunes por ser el presunto autor de un delito de agresión sexual.