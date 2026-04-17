Detenido por amenazar, agredir y robar a una mujer en Palma: "O te casas conmigo o te mato"

Un agente de la Policía Nacional, de espaldas. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por supuestamente amenazar, agredir y robar a una mujer a la que intentó forzar para que se casara con él.

Los hechos se remontan unas semanas atrás, cuando la víctima, que vive en un edificio de titularidad pública que se encuentra okupado, denunció que un hombre le estaba intentando obligar a contraer matrimonio.

Según su relato, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, estaba "obsesionado" con ella a pesar de que no habían tenido ninguna relación de afectividad.

Con tal de forzar a la mujer a casarse con él le amenazó en diversas ocasiones empleando expresiones como "o te casas conmigo o te mato".

La mujer, en otra denuncia que interpuso, explicó a los agentes que en una ocasión echó en falta una maleta en la que guardaba varias de sus pertenencias justo después de que el sospechoso entrara en su lugar de residencia.

En ese momento, relató, el hombre le propinó un puñetazo en el rostro que le provocó varias heridas y la rotura de un diente.

Tras las pertinentes comprobaciones, los agentes localizaron y detuvieron al hombre como supuesto autor de delitos de robo con violencia, lesiones, coacciones y amenazas.