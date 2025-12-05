Detenido por amenazar a los clientes de un local de Palma con un cuchillo y dos botellas de vidrio rotas

Cuchillo con el que el detenido amenazó a los clientes de un local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre por supuestamente amenazar a los clientes de un local de Palma, del que previamente le habían invitado a irse, con un cuchillo de grandes dimensiones y dos botellas de vidrio rotas.

Los hechos, ha informado el cuerpo municipal, tuvieron lugar sobre las 03.15 horas de la madrugada del pasado lunes en un establecimiento ubicado en la calle Torcuato Luca de Tena.

Según manifestaron los testigos, el hombre, de 47 años, presentaba una actitud alterada y fue invitado a abandonar el local de ocio. Lo hizo, pero después regresó blandiendo un cuchillo de 20 centímetros de hoja.

También fracturó dos botellas de cristal y las esgrimió de forma amenazante contra los presentes. Uno de los agentes sufrió un corte leve en una mano cuando se las arrebataba. También consiguieron quitarle el cuchillo.

El hombre, de nacionalidad dominicana y cuenta con antecedentes policiales, fue arrestado como supuesto autor de un delito de amenazas con arma blanca y puesto a disposición de la Policía Nacional.