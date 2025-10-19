Detenido por amenazar con un cuchillo a una pareja y su perro en Palma

Un agente de la Policía Nacional en Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente amenazar con un cuchillo de grandes dimensiones a una pareja y a su perro cuando paseaban por Palma.

Los hechos se produjeron durante la madrugada del pasado martes en la calle Aragón, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

La pareja, un hombre y una mujer, paseaba junto a su perro cuando un individuo se les acercó rápidamente y les sacó un cuchillo de grandes dimensiones.

Este les dijo que les iba a matar e incluso trató de acuchillar al perro. Las víctimas y su mascota pudieron huir ilesos y regresar a su domicilio, desde donde alertaron a la Policía.

Los agentes se desplazaron hasta el lugar de los hechos y observaron en las inmediaciones a un hombre que coincidía perfectamente con la descripción facilitada por los perjudicados.

Al registrarle, encontraron que llevaba consigo un cuchillo de unos 20 centímetros de filo.

El hombre fue detenido como supuesto autor de un delito de amenazas graves.