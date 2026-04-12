Detenido por amenazar de muerte al dueño de un bar y agredirlo con botellas de cristal en Palma

Agentes de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

PALMA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente amenazar al dueño de un bar arrojándole botellas de cristal a la cara en el barrio de Pere Garau de Palma.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves por la tarde en un bar del citado barrio cuando se produjo una trifulca entre el dueño y un cliente, que habría comenzado a lanzar botellas de cristal contra el regente del bar.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, el dueño del establecimiento explicó a los agentes que un hombre le había amenazado y que tenía heridas en el rostro.

En concreto, manifestó que un cliente había consumido bebidas y que no le había funcionado el pago con el móvil durante cinco intentos. A partir de ese momento, el hombre empezó supuestamente a lanzarle botellas de cristal que cogió de la barra y una bandeja con alimentos.

El cliente, según el dueño del bar, llegó a coger las botellas rotas y las volvió a lanzar hacia la víctima, que salió de la barra para parar al hombre. Finalmente, el presunto agresor huyó del lugar.

Los testigos explicaron que el sospechoso había amenazado de muerte al propietario del bar, que tuvo que ser atendido en un centro médico.

La Policía localizó al presunto autor, de origen argentino, en las proximidades del bar y lo detuvieron por un presunto delito de amenazas.