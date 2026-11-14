Detenido por amenazar de muerte con un pincho al portero de un local de Palma por impedirle el paso

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por, supuestamente, haber amenazado de muerte a los porteros de un local de ocio de Palma, porque no le dejaban entrar.

A primera hora de mañana del lunes, una patrulla fue alertada, por el 091, debido a que un hombre amenazaba a otra persona con un objeto punzante.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha indicado que los agentes se entrevistaron con el personal de seguridad del establecimiento a su llegado.

Estos explicaron que el presunto autor tenía prohibida la entrada al local por tratarse de una persona conflictiva y que, desde hacía semanas, acudía de forma insistente para recriminar a uno de los trabajadores que no le permitiera acceder.

Según explicó la víctima, el hombre volvió a presentarse esa madrugada para exigir que le dejaran entrar en el establecimiento y comenzó a increparle.

Cuando el empleado le respondió que el asunto ya estaba hablado y que no le permitía acceder, el varón sacó un pincho metálico y lo esgrimió contra él mientras profería amenazas. Varios ciudadanos y el personal de seguridad consiguieron separar a las partes para evitar que hubiera una agresión.

Tras marcharse, el presunto autor regresó poco después al local y volvió a exhibir el pincho metálico e incluso llegó a amenazar de muerte al trabajador. Posteriormente, abandonó la zona.

Con la descripción facilitada por los testigos, los agentes dieron una batidas por las inmediaciones y localizaron al hombre en un establecimiento cercano a la avenida Argentina.

Tras encontrarle, los policías procedieron a su detención como presunto autor de un delito de amenazas graves. Además, le intervinieron el pincho metálico con el que presuntamente habría intimidado al trabajador.