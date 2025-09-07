Detenido por amenazar de muerte a una trabajadora de un supermercado de Palma

Un agente de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre por supuestamente amenazar de muerte a una trabajadora de un supermercado del barrio de sa Indioteria.

Fue durante la tarde del pasado miércoles cuando los agentes se desplazaron hasta el citado establecimiento tras recibir un aviso que alertaba de que una persona estaba alterando el orden público.

Según explicó la encargada del supermercado, ha informado la Policía Local, un cliente exigía la devolución del importe de una recarga telefónica de 10 euros alegando que no se había realizado correctamente.

A pesar de que le mostraron los registros que confirmaban la operación, el cliente reaccionó de forma violenta. Los agentes intentaron mediar, pero no depuso su actitud y desobedeció sus órdenes.

Tras comprobar de nuevo en su propio teléfono que la recarga se había realizado correctamente, el hombre persistió en su reclamación. Al ser advertido de que podría incurrir en un delito de desobediencia, amenazó de muerte a la empleada frente a los policías.

El hombre, de 45 años y nacionalidad senegalesa, fue arrestado como supuesto autor de un delito de amenazas y puesto a disposición de la Policía Nacional.